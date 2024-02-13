Психолог назвала главные причины застенчивости у ребенка

Скованность и застенчивость в детском возрасте появляются из-за заниженной самооценки, боязни сделать ошибку и неуверенности в себе, рассказала NEWS.ru детский психолог Наталья Наумова. По ее словам, в таком состоянии ребенок чувствует, что у него не все получается и за это он может понести наказание от родителей.

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Причина, почему ребенок скован, застенчив и не может быть раскрепощенным, кроется в заниженной самооценке, страхе, ошибках и неуверенности в себе. Ребенок чувствует родительское неприятие, ограничения, что не все получается и за это он может понести наказание, — сказала Наумова.

Как отметила психолог, застенчивых детей ни в коим случае нельзя ругать, если у них что-то не получается в школе. Вместо этого родителям стоит вместе с ребенком подумать, как улучшить ситуацию.