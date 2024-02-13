Как правильно выбрать спортивную секцию для ребенка

Выбирая спортивную секцию, необходимо учитывать возраст, характер и темперамент, а также телосложение и состояние здоровья ребенка, рассказала NEWS.ru детский психолог Эльзара Кутя. Она отметила, что не обязательно мальчиков отдавать только в единоборства или тяжелую атлетику, а девочек — только на художественную гимнастику или фигурное катание. По ее словам, тренировки в спортшколе в том числе необходимы для удовлетворения потребности детей в общении со сверстниками, которая возрастает после четырех лет.

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Традиционно считается, что мальчику подойдут единоборства, тяжелая атлетика, футбол или хоккей, где требуются сила и выносливость, а для девочек приветствуется творческое и эстетическое начало — художественная гимнастика или фигурное катание. Но это все стереотипы, — отметила Кутя.

Эксперт подчеркнула: проблемы начинаются, когда ожидания родителей сильно не совпадают с интересами самих детей. Психолог добавила, что не стоит за счет ребенка реализовывать собственные мечты и амбиции и водить его на тренировки насильно. Кутя также заявила, что необходимо принимать выбор своих детей и не наказывать их запретом посещать секцию.

Родители не всегда готовы принять выбор ребенка. Нельзя за счет детей реализовывать свои мечты и амбиции, игнорировать интересы ребенка, следуя модным тенденциям, водить ребенка на занятия против его воли, перегружать ребенка кружками, наказывать ребенка запретом ходить в кружок, — отметила Кутя.

По ее словам, в возрасте пяти — семи лет ребенок может сам рассказать родителям о своих предпочтениях.