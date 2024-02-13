Родителям рассказали, как заинтересовать ребенка чтением

«Все начинается с детства, я бы сказала, с раннего детства: вы можете начать читать ребенку еще до его рождения. Обязательное условие — читать малышу много и часто. Да, качество важнее количества. Одна страница, но ежедневно — уже прекрасное начало. Окружайте ребенка яркими и приятными книжками наравне с игрушками. Основной секрет кроется в том, чтобы превратить чтение из труда в увлекательный процесс, игру. Поэтому важно подключать разные форматы: от кубиков с буквами до аудиокниг», – сообщила Ольга Богатова.