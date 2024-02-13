Родителям рассказали, как заинтересовать ребенка чтением

Педагог Богатова: ежедневное чтение по странице привьет детям любовь к книгам
Чтобы от чтения появилась польза и удовольствие, родителям нужно приложить некоторые усилия. Об этом в статье «Газеты.Ru» рассказала Ольга Богатова, учитель русского языка и литературы Филипповской школы.
«Все начинается с детства, я бы сказала, с раннего детства: вы можете начать читать ребенку еще до его рождения. Обязательное условие — читать малышу много и часто. Да, качество важнее количества. Одна страница, но ежедневно — уже прекрасное начало. Окружайте ребенка яркими и приятными книжками наравне с игрушками. Основной секрет кроется в том, чтобы превратить чтение из труда в увлекательный процесс, игру. Поэтому важно подключать разные форматы: от кубиков с буквами до аудиокниг», – сообщила Ольга Богатова.
Педагог добавила, что при выборе книг ориентироваться прежде всего следует на интересы ребенка, но при этом не ограничивать его только одной темой.
«Например, если он любит животных, то необязательно покупать книги только об окружающем мире. Пусть на полке будет «классика» детского жанра — Барто и Чуковский, стихи и рассказы о природе, народные сказки и образцы классической литературы — сказки Пушкина, Жуковского, Андерсена», – порекомендовала учитель русского языка и литературы.
Ольга Богатова подчеркнула, что невозможно заинтересовать ребенка чтением, если в его семье этого никто не делает, поэтому следует чаще читать при ребенке, причем именно бумажные книги.
Ранее психолог рассказала, когда ребенку надо менять школу.