Расписание ОГЭ и ЕГЭ в 2024 году

Минюст утвердил документ с датами предстоящих испытаний для девятиклассников и одиннадцатиклассников, разработанный Минпросвещения и Рособрнадзором. Нормативные документы опубликованы на официальном портале правовой информации.

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Что такое ОГЭ и ЕГЭ

По итогам получения среднего школьного образования дети обязаны пройти Государственную итоговую аттестацию (ГИА). Экзамены после девяти классов обучения называются основными — ОГЭ. Проверка знаний для одиннадцатиклассников, итоги которой требуются для поступления в университет или институт, называется единой — ЕГЭ.

Периоды ГИА

Существует несколько периодов, в которые проходят тестирования:

Досрочный — аттестоваться раньше времени позволят выпускникам прошлых лет и тем, кто не может в другое время по серьезным причинам, которые придется подтвердить документами.Основной — в это время экзаменуется большинство школьников.Дополнительный — проверку знаний проходят те, кто провалил проверку по русскому языку и математике в ее основной этап и запасные дни.

Когда пройдет ЕГЭ-2024

Досрочный период:

22 марта — география, литература;26 марта — русский язык;29 марта — математика (база и профиль);2 апреля — биология, иностранные языки (письменно), физика;5 апреля — иностранные языки (устно);9 апреля — информатика, обществознание;12 апреля — история, химия.

Резервные дни

15 апреля — русский язык, 18 апреля — математика (базовый и профильный уровни), 19 апреля — биология, иностранные языки (письменно), литература, обществознание, физика, 22 апреля — география, иностранные языки (устно), информатика, история, химия.

Основной период

23 мая — география, литература, химия;28 мая — русский язык;31 мая — математика (база и профиль);4 июня — обществознание;7, 8 июня — информатика;10 июня — история, физика;13 июня — биология, иностранные языки (письменно);17, 18 июня — иностранные языки (устно).

Резервные дни

20 июня — русский язык, 21 июня — география, литература, физика, 24 июня — математика, 25 июня — информатика, обществознание, химия, 26 июня — иностранные языки (устно), история, 27 июня — биология, иностранные языки (письменно), 1 июля — по всем учебным предметам.

Дополнительный период

4 сентября — русский язык;9 сентября — математика (база);23 сентября — математика (база), русский язык.

Когда пройдет ОГЭ-2024

Основной период проверок для девятиклассников стартует 24 мая:

24 мая — иностранные языки (английский, испанский, немецкий, французский);25 мая — иностранные языки (английский, испанский, немецкий, французский);27 мая — биология, обществознание, химия;30 мая — география, история, физика, химия;3 июня — русский язык;6 июня — математика;11 июня — география, информатика, обществознание;14 июня — биология, информатика, литература, физика.

Школьники могут сдать экзамен в досрочный период. В 2024 году он начнется 23 апреля, в этот день ребята сдадут математику, 26 апреля — экзамен по русскому языку, 3 мая — экзамены по информатике, литературе, обществознанию и химии. 7 мая — экзамены по биологии, географии, иностранным языкам (английский, испанский, немецкий, французский), истории и физике.

Как проводится ГИА

Все тестирования начнутся в 10:00 по местному времени. Ученики предъявляют паспорт, сдают все лишние вещи и рассаживаются в специально подготовленных аудиториях. Детей инструктируют и выдают тесты, черновики и все, что понадобится им для выполнения поставленных задач. Школьники отвечают на вопросы, выполняют задания. Сдают готовую работу и сразу покидают помещение. Тех, кто умудрился пронести шпаргалку, немедленно отправляют на пересдачу. Процесс контролируют добровольцы: они следят, чтобы экзамены проходили честно, а также за тем, чтобы дети чувствовали себя хорошо и были обеспечены всем необходимым.

Как подготовиться к ГИА

Для качественной подготовки к испытаниям можно воспользоваться тремя вариантами: