Искусственный интеллект помог ученым понять, как дети учат новые слова

Некоторые ученые предполагают, что дети рождаются с набором навыков, которые помогают им впоследствии впитывать новые слова. Об этом говорит Эван Кидд, психолингвист из Австралийского национального университета в Канберре.

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Однако ученые обсуждают новое исследование, которое является «доказательством того, что младенцам не обязательно нужно множество встроенных специализированных когнитивных механизмов, чтобы начать процесс изучения слов».

Так, ученые использовали для анализа детской речи специальную модель нейросети. После просмотра десятков часов видео растущего малыша, исследующего свой мир, модель искусственного интеллекта чаще всего могла ассоциировать слова — мяч , кошка и машина , среди прочих — с их изображениями. Этот вывод, как считают ученые, изменит подход к пониманию изучения новых слов детьми.

Детали исследования

Ученые подготовили программу искусственного интеллекта на основе реального опыта реального ребенка, австралийского младенца по имени Сэм. Установленная на голове видеокамера записывала то, что видел Сэм, а также слова, которые он слышал, пока он рос и изучал английский язык с 6 месяцев до чуть более 2 лет.

Программа искусственного интеллекта использовала около 60 часов записанного опыта Сэма, связывая объекты в видео Сэма со словами, которые он слышал от лиц, которые за ним ухаживали. На основе этих данных модель затем «узнавала», насколько тесно связаны изображения и произнесенные слова.

Поскольку этот процесс происходил итеративно, модель смогла подобрать некоторые ключевые слова. Вонг и его команда протестировали свою модель аналогично лабораторному тесту, используемому для определения того, какие слова знают дети.

Исследователи дали модели слово — например, «кроватка» . Затем модели было предложено найти картинку с кроваткой из четырех картинок. Модель давала правильный ответ примерно в 62 процентах случаев. Случайное угадывание дало бы правильные ответы в 25 процентах случаев.

Чтобы увидеть, насколько хорошо программа ИИ запоминает слова с помощью видео- и аудиовхода, исследователи использовали специальный тест. Из каждого набора из четырех изображений модель должна была определить одно, содержащее определенный объект. В множественных тестах набора из 22 слов модель выбирала правильный объект более чем в 60 процентах случаев.

«Тесты показали, что если вы сможете установить ассоциации между языком, который слышите, и контекстом, то вы сможете сдвинуться с мертвой точки, когда дело доходит до изучения слов», — объясняют.

Теперь ученые загружают в свою модель еще больше аудио- и видеоданных.

«Необходимо приложить больше усилий, чтобы понять, что делает людей такими способными в изучении языка», — объясняет эксперт.