Школьные каникулы в 2024 году: расписание по триместрам и четвертям
В России школы самостоятельно утверждают даты начала и окончания каникул, поэтому дни отдыха в учебных заведениях даже в одном городе могут отличаться.
Тем не менее школы все равно ориентируются на рекомендации Министерства образования. Как будут отдыхать дети в 2024 учебном году — в материале «Вечерней Москвы».
Школьные каникулы на 2024 учебный год по триместрам
Триместровая система, или модульная, появилась в российских школах не так давно. Согласно такой системе, дети учатся пять недель, затем одну неделю отдыхают. Таким образом нагрузка распределяется равномерно, потому что нет привычных «коротких» и «длинных» четвертей.
- с 1 по 7 января;
- с 19 по 25 февраля;
- с 8 по 14 апреля;
- с 8 июня по 31 августа.
Дети, которые обучаются по триместровой системе, также не посещают школу в выходные дни государственных праздников.
Школьные каникулы на учебный 2024 год по четвертям
Четвертная система считается более привычной для российских школьников, она делит учебный год на четыре неравные части: I четверть длится с сентября до конца октября, II — с ноября до начала нового года, III — с января до конца марта, IV — с апреля до конца мая. По такой системе учащиеся отдыхают четыре раза в год.
- зимние каникулы — с 1 по 7 января;
- весенние каникулы — с 25 по 31 марта;
- летние каникулы — с 26 мая по 31 августа — для учеников 1-х, 9-х и 11-х классов;
- летние каникулы с 1 июня до 31 августа — для учеников 2–8-х и 10-х классов.
В III четверти на дополнительные каникулы с 19 по 25 февраля 2024 года уйдут первоклассники.
- 23 Февраля — День защитника Отечества;
- 8 Марта — Международный женский день;
- 1 Мая — Праздник весны и труда;
- 9 Мая — День Победы.