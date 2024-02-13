Школьные каникулы в 2024 году: расписание по триместрам и четвертям

В России школы самостоятельно утверждают даты начала и окончания каникул, поэтому дни отдыха в учебных заведениях даже в одном городе могут отличаться.

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Тем не менее школы все равно ориентируются на рекомендации Министерства образования. Как будут отдыхать дети в 2024 учебном году — в материале «Вечерней Москвы».

Школьные каникулы на 2024 учебный год по триместрам

Триместровая система, или модульная, появилась в российских школах не так давно. Согласно такой системе, дети учатся пять недель, затем одну неделю отдыхают. Таким образом нагрузка распределяется равномерно, потому что нет привычных «коротких» и «длинных» четвертей.

с 1 по 7 января;

с 19 по 25 февраля;

с 8 по 14 апреля;

с 8 июня по 31 августа. Рекомендуемые каникулы для триместровой системы в 2024 учебном году:

Дети, которые обучаются по триместровой системе, также не посещают школу в выходные дни государственных праздников.

Школьные каникулы на учебный 2024 год по четвертям

Четвертная система считается более привычной для российских школьников, она делит учебный год на четыре неравные части: I четверть длится с сентября до конца октября, II — с ноября до начала нового года, III — с января до конца марта, IV — с апреля до конца мая. По такой системе учащиеся отдыхают четыре раза в год.

зимние каникулы — с 1 по 7 января;

весенние каникулы — с 25 по 31 марта;

летние каникулы — с 26 мая по 31 августа — для учеников 1-х, 9-х и 11-х классов;

летние каникулы с 1 июня до 31 августа — для учеников 2–8-х и 10-х классов. Рекомендуемые каникулы для четвертной системы в 2024 учебном году

В III четверти на дополнительные каникулы с 19 по 25 февраля 2024 года уйдут первоклассники.