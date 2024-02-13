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Школьные каникулы в 2024 году: расписание по триместрам и четвертям

В России школы самостоятельно утверждают даты начала и окончания каникул, поэтому дни отдыха в учебных заведениях даже в одном городе могут отличаться.

Школьные каникулы в 2024 году: расписание по триместрам и четвертям
© Vm.ru

Тем не менее школы все равно ориентируются на рекомендации Министерства образования. Как будут отдыхать дети в 2024 учебном году — в материале «Вечерней Москвы».

Школьные каникулы на 2024 учебный год по триместрам

Триместровая система, или модульная, появилась в российских школах не так давно. Согласно такой системе, дети учатся пять недель, затем одну неделю отдыхают. Таким образом нагрузка распределяется равномерно, потому что нет привычных «коротких» и «длинных» четвертей.

Рекомендуемые каникулы для триместровой системы в 2024 учебном году:
  • с 1 по 7 января;
  • с 19 по 25 февраля;
  • с 8 по 14 апреля;
  • с 8 июня по 31 августа.

Дети, которые обучаются по триместровой системе, также не посещают школу в выходные дни государственных праздников.

Школьные каникулы на учебный 2024 год по четвертям

Четвертная система считается более привычной для российских школьников, она делит учебный год на четыре неравные части: I четверть длится с сентября до конца октября, II — с ноября до начала нового года, III — с января до конца марта, IV — с апреля до конца мая. По такой системе учащиеся отдыхают четыре раза в год.

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Рекомендуемые каникулы для четвертной системы в 2024 учебном году
  • зимние каникулы — с 1 по 7 января;
  • весенние каникулы — с 25 по 31 марта;
  • летние каникулы — с 26 мая по 31 августа — для учеников 1-х, 9-х и 11-х классов;
  • летние каникулы с 1 июня до 31 августа — для учеников 2–8-х и 10-х классов.

В III четверти на дополнительные каникулы с 19 по 25 февраля 2024 года уйдут первоклассники.

Кроме того, в 2024 году учащиеся будут отдыхать в выходные праздничные дни:
  • 23 Февраля — День защитника Отечества;
  • 8 Марта — Международный женский день;
  • 1 Мая — Праздник весны и труда;
  • 9 Мая — День Победы.
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