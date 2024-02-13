Три правила уберегут ребенка от менингита

«Менингит мгновенно передается воздушно-капельным путем и при тесном общении. Главное правило — соблюдать личную гигиену, мыть руки. Второе правило — пить в школе только из индивидуальной бутылки для воды, ни в коем случае нельзя ей делиться с другими детьми. И третье правило — обязательно использовать маски, если рядом есть больной ребенок, чтобы препятствовать передаче инфекции», — объяснила врач.