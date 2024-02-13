Почему подростки подсаживаются на энергетики? Врач назвал главного виновника
Увлечение энергетическими напитками в подростковом возрасте приводит к печальным последствиям. Как показывают исследования, с возрастом школьники, сидевшие на энергетиках, рискуют заработать расстройство психики и синдром дефицита внимания с гиперактивностью (СДВГ).
Врач-терапевт «Инвитро» Иван Ромасов объяснил, почему подростки так любят энергетики и как их отучить от этого.
Есть строгая дозировка энергетических напитков: не больше одной банки за раз и не больше двух в сутки, сказал Ромасов порталу RuNews24. Почему люди пьют больше?
Оказывается, во всём виноват кофеин. В комбинации с таурином и сахаром он провоцирует излишнюю выработку гормона радости дофамина. Также изменяется выработка эндоканнабиноидов — веществ, имеющих эффект, сходный с действующими веществами марихуаны.
Исчерпание этих ресурсов и делает человека зависимым от энергетиков, пояснил врач.
Если родители заметили, что их ребёнок слишком увлекается энергетиками, ни в коем случае не надо его ругать, призвал доктор. Главная задача взрослых — донести до подростка, что это проблема и что её нужно лечить у специалиста.