Пинетки стали выдавать в больнице Благовещенска в рамках акции по отказу женщин от абортов

Акция "Детки в пинетках", направленная на отказ женщин от абортов, стартовала в городской больнице Благовещенска. Об этом медучреждение сообщило в своем телеграм-канале. Врачи женских консультаций и представители движения "За жизнь" заявили, что пинетки – первая обувь каждого новорожденного и символ младенчества. Такой сувенир позволит будущей маме осознать, что ее ребенок уже живет, добавили они. Отмечается, что вязаные башмачки для грудных детей выдают психологи в конце консультации по поводу отказа от аборта. В больнице указали, что чаще всего женщины, желающие прервать беременность, больше испытывают страх перед трудностями, а не уверенность. Руководство медучреждения также пригласило жителей передать больнице пряжу для вязания пинеток в качестве поддержки проводимой акции. Ранее первый зампред комитета ГД по охране здоровья Федот Тумусов поддержал предложение о выдаче врачам, которые убедили женщин отказаться от аборта, поощрения. Он назвал эту инициативу хорошей мерой и считает, что это будет стимулировать медработников проводить подобную работу.