Эксперты оценили стоимость подготовки к ЕГЭ в 2024 году

До 40% родителей рассчитывают на бесплатное поступление своего ребенка в вуз. Они делают ставку на репетиторов, готовы вкладывать в это существенные деньги в расчете, что потом удастся сэкономить на высшем образовании.

© Российская Газета

Больше 60% родителей школьников не планируют оплачивать высшее образование своих детей, выяснили аналитики финансового маркетплейса "Выберу.ру". Каждый четвертый рассчитывает, что у ребенка хватит знаний для поступления, а каждый второй заявляет, что не имеет для этого финансовой возможности. Заранее накопили необходимую для оплаты обучения сумму только 10% родителей. А 26% рассчитывают оплатить учебу кредитными средствами.

Уже с 5-го класса школы образовательные расходы становятся для родителей существенной статьей семейного бюджета, выяснили в СберНПФ и MAXIMUM Education. На эти цели уходит 34% всех денег, которые родители тратят на детей, гораздо больше, чем на одежду, здоровье, развлечения и любые другие траты.

"Образование выступает главной статьей расходов у значительной доли респондентов", - говорит исполнительный директор СберНПФ Алла Пальшина.

И многие готовы увеличить вложения в эту сферу, поясняет она.

Спрос на репетиторов по подготовке к ЕГЭ и ОГЭ за последний месяц вырос на 29%, рассказал Игорь Санников, руководитель категорий "Обучение" на Авито.Услугах. Больше всего востребованы репетиторы по математике, русскому и английскому языкам. Цена урока зависит от города. Если в Новосибирске средняя стоимость часа занятий с репетитором составляет 700 рублей, то в Москве около 2 тыс. рублей, говорит старший преподаватель ФГБОУ ВО ГУУ Петр Тазов. Самые востребованные преподаватели для выпускных 9-х и 11-х классов, рассказывает репетитор по русскому языку Юлия Нефедова. Причем, если обязательные предметы являются самыми востребованными, то на профильные не такой высокий спрос, но дороже цена. К примеру, математика относится к наиболее бюджетным предметам - 500 рублей в среднем за урок, за английский уже придется отдать 700 рублей, посчитали в Авито.Услугах.

К репетиторам обращаются 80% семей, отмечает Юлия Нефедова. Этот подход считают правильным и преподаватели ведущих вузов. Сегодня даже самому подготовленному ученику стоит обратиться к профессиональному репетитору: проверить, правильно ли он соблюдает формат ЕГЭ и вовремя исправить ошибки, говорит Петр Щербаченко, доцент Финансового университета при Правительстве РФ.

В среднем в 2023 году для подготовки к ЕГЭ на одного абитуриента родители потратили от 120 тыс. рублей до 200 тыс. рублей, рассказывает начальник управления по организации приема абитуриентов ГУУ Вадим Диких. Но родители готовы идти на такие траты, так как стоимость обучения в вузах намного выше, поэтому подготовка к ЕГЭ в случае успешного поступления дает существенную экономию. Средняя стоимость обучения в 2024/25 учебном году для студентов нашего университета составляет 255 000 руб. в год по очной форме обучения, отмечает Диких.

В среднем за четыре-пять лет обучения в престижном вузе родителям придется заплатить за обучение 1,5-2 млн рублей. Цена обучения в год примерно равна 300-400 тыс. рублей, рассказывает Ярослав Баджурак, исполнительный директор финансового маркетплейса "Выберу.ру". Немного сэкономить родителям позволяют официальные курсы подготовки к ЕГЭ в школе, которые обходятся 3-4 тыс. руб. в месяц или онлайн-курсы, средняя стоимость которых 4-7 тыс. рублей в месяц.

"Необходимость сдачи ЕГЭ привела к тому, что часть абитуриентов в последние годы стали "оттягивать" на себя организации СПО, предлагая ребятам все более интересные программы обучения и возможность по окончании без ЕГЭ поступить в вуз-партнер", - рассказывает Ольга Лебединская, доцент кафедры статистики РЭУ им. Г.В. Плеханова.