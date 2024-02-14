Работодатели не смогут увольнять «одиноких» работников с детьми до 16 лет

Путин запретил увольнять одиноких родителей с детьми до 16 лет
Работодатель не сможет по своей инициативе уволить одиноких родителей с детьми до 16 лет, а также других лиц, которые воспитывают детей такого возраста без матерей. Такие изменения в Трудовой кодекс утвердил президент РФ Владимир Путин.
По прежним нормам, работодатель не может уволить одиноких родителей с детьми до 14 лет. Подписанный закон меняет этот срок. Документ был подготовлен в ЛДПР.
Как ранее заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин, с просьбой внести соответствующие изменения в законодательство к депутатам неоднократно обращались избиратели. Спикер подчеркнул, что подростки до 16 лет еще нуждаются в помощи, как и дети помладше. И увольнение мамы, которая одна растит ребенка, может оставить семью без средств к существованию, добавил Володин.
Глава комитета по соцполитике Ярослав Нилов (ЛДПР) назвал важным принятие такой инициативы в Год семьи. По его словам, необходимо защитить трудовые права одиноких родителей.
"Это возможность для неполных семей гарантировать постоянный доход", - сказал он.
Депутат ЕР Сергей Колунов сказал "РГ", что при помощи этого документа власти дают работодателям прямой сигнал: "Вы несете полную ответственность и в случае нарушения столкнетесь с серьезными последствиями".
"Одинокие родители одни воспитывают детей, и они не должны попадать под различные обструкции, которые устраивает работодатель, - добавил депутат от КПРФ Анатолий Бифов. - Мать должна быть в состоянии прокормить ребенка и дать ему образование. А это она может сделать только тогда, когда будет работать. Поймите, подросток - это тот же ребенок, и ему нужно все то же самое, что и детям помладше. Поэтому считаю принимаемый проект закона важным и социально ориентированным. Реализация данного предложения позволит повысить уровень социальных гарантий одиноким родителям с детьми до шестнадцати лет".
"В первую очередь новая норма касается, конечно, женщин. Но часто детей воспитывают не только одинокие матери, но также отцы и другие члены семьи - бабушки, дедушки, братья или сестры. Поэтому она распространяется и на них, если они действительно занимаются воспитанием в одиночку", - пояснила "РГ" сенатор Галина Карелова.
Она также обратила внимание на предусмотренные в законодательстве исключения - ликвидация организации или прекращение деятельности ИП. Кроме того, запрет действовать не будет, если сотрудник не исполняет обязанности, прогуливает работу без уважительных причин или представил при оформлении ложные сведения.
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