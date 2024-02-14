Психиатр перечислил признаки СДВГ у детей

Несмотря на то, что не все верят в существование такого расстройства как СДВГ – синдром дефицита внимания и гиперактивности, данное неврологическое нарушение диагностируется не только у детей, но и у взрослых.

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Заподозрить СДВГ у ребенка можно, если он неусидчивый, суетливый, болтает сам с собой, не в состоянии надолго концентрировать внимание на одном предмете, нетерпеливый, не соблюдает распорядок дня, не слушается, нарушает школьную дисциплину и общественные правила.

По словам врача-психиатра Виктора Рудова, СДВГ поддается коррекции, поскольку относится к неврологическим расстройствам. Правда, назначить лечение должен квалифицированный врач.

При этом попытки взрослых самостоятельно справиться с поведенческими нарушениями ребенка зачастую не приносят результата. Более того, по словам Рудова, наказывать ребенка с СДВГ за его гиперактивность, все равно, что ругать глухого за то, что он не слышит.

«Сегодня данный недуг лечат препаратами различных групп. Они помогают ребенку преодолевать трудности с самоконтролем и поведенческие проблемы, снижают их раздражительность», – указал Рудов.

В некоторых случаях специалисты могут назначить не медикаментозное лечение, а другие методы терапии.