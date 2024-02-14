Психолог рассказала, как выбрать книгу для ребенка

При выборе книги в подарок ребенку нужно обратить внимание на внешнюю привлекательность, это имеет принципиальное значение для детей. Об этом рассказала методист Городского психолого-педагогического центра столичного департамента образования и науки Ольга Преснова.

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При выборе книги эксперт предлагает подойти к прилавку и внимательно рассмотреть предлагаемые печатные издания.

— Почувствуйте, какую книгу вам хочется взять в руки, подержать, полистать страницы? У вашего ребенка возникнет именно такое же желание. Внешняя привлекательность подарка очень важна, — отметила она в комментарии РИАМО.

После этого стоит оценить содержание книги. Важно учесть возраст ребенка, его интересы, сформированность навыка чтения и тематические интересы. Тексты в книге должны были доступны как для понимания ребенка. Если ребенок пока читает плохо, то тексты должны быть небольшого объема.

До этого врач-педиатр НИКИ детства Ирина Фатхуллина рассказала, что совместное чтение положительно влияет на эмоциональную связь между родителем и ребенком, а также усиливает привязанность, передает интернет-издание «Подмосковье сегодня».