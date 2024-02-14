Как ложь мамы и папы влияет на детей: результаты исследования

Родители могут лгать из самых добрых намерений, например заявить, что без каши ребенок никогда не вырастет. Но исследователи пришли к выводу, что ложь матери и отца может отразиться на взрослой жизни ребенка.

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«Иногда честность — лучшая политика. Невинная ложь иногда мотивирована благими намерениями, но, если дети понимают, что им солгали, это может привести ко лжи уже с их стороны», — объяснила Пейпей Сетох, ведущий автор исследования из Наньянского технологического университета.

В исследовании приняли участие 564 детей в возрасте от 11 до 12 лет, а также их родители. Выяснилось, что родители чаще используют инструментальную ложь, для большей податливости ребенка.

«Инструментальная ложь используется для того, чтобы заставить ребенка подчиниться, когда он плохо себя ведет, например: родитель угрожает вызвать полицию, если ребенок будет капризничать», — подчеркнула эксперт.