Что читать: какие книги подойдут детям разных возрастов

«В этот период очень важно читать о человеческих взаимоотношениях: дружбе, предательстве, совести и, конечно, любви. «Третий в пятом ряду (сборник)» А. Алексин, «Янка» Т. Михеева, «Правило 69 для толстой чайки» Д. Варденбург», – отметила Преснова.

Родители могут читать эти произведения вместе с подростком и обсуждать героев, их поступки и причины их действий. По словам психолога, среди таких книг всегда актуальны «Гарри Поттер» Дж. Роулинг и «Голова профессора Доуэля» А. Беляева. В возрасте от 1 до 3 лет подойдут книги из жесткого картона с потешками и прибаутками, добавила Ольга Преснова. Это русские народные сказки, стихи классиков (А. Пушкин, С. Маршак, А. Барто и так далее), басни, детская приключенческая литература («Малыш и Карлсон», «Приключения Тома Сойера» и другие).