Как помочь ребенку с выбором будущей профессии

Психолог Городского психолого-педагогического центра департамента образования и науки Москвы Евгения Васильева предлагает помочь подросткам определиться с будущей профессией, задав себе три важными вопросами, сообщает РИАМО.

Первый вопрос - «Чего я хочу?» - направлен на размышление о предпочтениях и желаниях будущего специалиста. Подростку следует обдумать, где бы он хотел работать – в офисе или удаленно, готов ли он к командировкам, и предпочитает ли он общение с людьми или предпочитает работать в тишине.

Второй вопрос - «Что я могу?» - поможет подростку оценить свои навыки и интересы, а также определить, что ему приятно делать и в каких областях он мог бы успешно реализоваться.

Третий вопрос – «Что я готов делать для себя и окружающего мира?» - направлен на понимание востребованных профессий и областей развития, которые могли бы быть полезны как для индивида, так и для общества в целом.

Специалист рекомендует использовать эти ответы для составления списка потенциальных профессий и выбора наиболее подходящей из них. Также она советует обратиться за помощью к школьному психологу, который может провести специальные исследования и помочь определиться с выбором профессии.