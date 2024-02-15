Логопед: некоторые дети не говорят из-за умственной отсталости

Эксперты предупреждают, что задержка в развитии речи может быть симптомом серьезных заболеваний, подчеркивая важность своевременного обращения к специалистам.

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Логопед Наталья Абузарова в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» указывает на то, что одной из возможных причин отсутствия у детей речи является умственная отсталость или олигофрения. Это состояние, связанное с необратимым поражением коры головного мозга во время беременности, может серьезно сказываться на развитии ребенка и его способности говорить.

Этот симптом часто наблюдается у детей с синдромом Дауна уже с раннего возраста. Поэтому важно не игнорировать подобные признаки и обращаться за медицинской помощью, подчеркивает Абузарова.

Она также отмечает, что помимо врожденных причин, отсутствие у ребенка способности говорить может быть следствием неблагоприятной среды и недостатка социальной поддержки. Например, дети, оставленные без должного внимания и заботы со стороны родителей, могут столкнуться с педагогической запущенностью, что также может препятствовать развитию их речи.