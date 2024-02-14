В России предложили эвакуировать на штрафстоянку автомобили, если ребенок не пристегнут

«Инспектор не сможет долго с ним стоять и смотреть, будут они продолжать это движение или нет. Поэтому никто не запретит водителю в данном случае прекратить так называемое правонарушение и просто ребенка высадить из машины и не продолжать движение. Поэтому в данном случае мера и предложение достаточно спорное. Может быть, имеет смысл увеличить наказание. Но чтобы это был штраф сравним со стоимостью, например, самого детского автокресла в среднем. Но и нужно понимать самый главный вопрос: как это будет администрироваться на дороге. Ну, то есть кто будет за этим следить. Сотрудников не так много, а мест, где передвигаются автомобили, включая детей, которых перевозят, достаточно много»