В России предложили эвакуировать на штрафстоянку автомобили, если ребенок не пристегнут
В России предложили эвакуировать на штрафстоянку автомобили, в случае выявления в нем инспекторами Госавтоинспекции не пристегнутого ремнем безопасности ребенка. С такой инициативой выступил депутат от партии «Справедливая Россия» Юрий Григорьев, пишет «Газета.ру».
Парламентарий отметил, что сейчас если ребенок сидит в машине без детского кресла и такой автомобиль останавливает патруль, то составляется протокол, но затем водитель машины продолжает движение.
Помещение автомобиля нарушителя на штрафстоянку предполагается до устранения причины задержания, а в некоторых случаях – до уплаты административного штрафа, в случае, если машина, на которой совершено нарушение, выезжает с территории России.
Если же автомобиль нельзя поместить на штрафстоянку (в случае автобусов), то будут применяться специальные удерживающие устройства –блокираторы движения. Автоюрист Сергей Смирнов согласен, что наказание к таким правонарушителям стоит ужесточать, однако «ловить» их и применять предложенную меру будет сложно.
«Инспектор не сможет долго с ним стоять и смотреть, будут они продолжать это движение или нет. Поэтому никто не запретит водителю в данном случае прекратить так называемое правонарушение и просто ребенка высадить из машины и не продолжать движение. Поэтому в данном случае мера и предложение достаточно спорное. Может быть, имеет смысл увеличить наказание. Но чтобы это был штраф сравним со стоимостью, например, самого детского автокресла в среднем. Но и нужно понимать самый главный вопрос: как это будет администрироваться на дороге. Ну, то есть кто будет за этим следить. Сотрудников не так много, а мест, где передвигаются автомобили, включая детей, которых перевозят, достаточно много»
Согласно правилам, перевозка детей в возрасте от 7 до 11 лет (включительно) в легковом автомобиле и кабине грузовика должна осуществляться с использованием детских удерживающих устройств, которые соответствуют весу и росту ребенка.