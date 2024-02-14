Школьниц решили проверить на девственность. Правда, пока в Туркменистане
Такие меры необходимы для оценки «нравственной чистоты» подростков. Проверки, как сообщают сами девочки и их родители, проходят без согласия и самих детей, и их родителей.
Также есть данные, что проверку проходят и телефоны девочек-подростков. Там силовики ищут контакты их возможных сексуальных партнёров. Так власти хотят бороться с подростковой беременностью.
Как сообщило «Радио Азатлык» (подразделение «Радио Свобода», включённого Минюстом России в реестр иноагентов) со ссылкой на работника из сферы образования, данные о девочках, которые не прошли проверку, передают в полицию и министерство нацбезопасности.
Если в ходе проверки телефона школьницы удалось установить ещё и того парня, который вступил в интимную связь с несовершеннолетней, то его тоже привлекают к ответственности. По данным источников издания, такие проверки стали проходить после резкого роста числа детских беременностей в регионе в последние месяцы.
Ранее стало известно , что в Казахстане в одной из студенческих групп опубликовали списки студенток первого-четвёртого курсов Казахского национального университета. Там, помимо привычных нам личных данных, была ещё и графа о том, девственница девушка или нет.