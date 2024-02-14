Сенат Мексики одобрил запрет на детские браки среди коренного населения

Сенат Мексики одобрил конституционную поправку, запрещающую браки среди детей из общин коренных народов страны. Об этом сообщил законодательный орган на своей странице в социальной сети X (ранее Twitter).

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«С целью защитить <…> детей из общин коренных народов, Сенат Мексики одобрил конституционную реформу, гарантирующую их права человека», - говорится в публикации.

Таким образом, предлагается внести поправку во вторую статью мексиканской Конституции.

Как сообщил сайт заксобрания, "девочки и взрослые, принадлежащие к индейским общинам, в которых сосуществование регулируется преимущественно привычками и обычаями, сталкиваются с высоким риском нарушения своих прав, как это происходит в случае принудительного брака".

«Хотя необходимо гарантировать уважение обычаев и традиций коренных общин, как это предусмотрено самой конституцией и различными международными договорами, участником которых является Мексика, следует указать, что такая практика не может быть поставлена выше прав детей и подростков», - отметили в Сенате.