Психолог дала совет выпускникам по подготовке к ЕГЭ

Доктор психологических наук Анжелика Лучинкина дала рекомендации школьникам Крыма, как готовиться, чтобы спокойно сдать ЕГЭ.

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Во-первых, не стоит полагаться только на подготовку с репетиторами, считает эксперт. Психолог отмечает, что крайне важно, чтобы дети и родители были вовлечены в процесс. Родители могут помогать писать выпускникам шпаргалки. Несмотря на то, что шпаргалки под запретом на экзамене, но зато благодаря им лучше запоминается материал.

В беседе с «Вести Крым» Лучинкина также отмечает, что ученик сам должен выбрать удобное для подготовки к экзамену время. Очень важно, считает психолог, объяснять кому-то уже усвоенную информацию.

Проговаривание информации также помогает лучше ее запомнить, как и написание шпаргалок.