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Ученые: женщины чаще рожают в будни, и это правильно

Женщины в Японии значительно реже рожают в выходные и праздничные дни. Большинство родов, особенно проблемных, приходится на будни. Исследование опубликовано в журнале PLOS One. Ученые проанализировали более 21 миллиона рождений с 1979-2018 в Японии.

Ученые: женщины чаще рожают в будни, и это правильно
© Газета.Ru

Значительно больше детей родились в будни. Эта тенденция была особенно выражена для родов с высоким риском осложнений, то есть для младенцев с весом ниже 2500 граммов при рождении и недоношенных. Такие дети рождались в основном в четверг и пятницу.

Это может указывать на то, что медицинский персонал искусственно смещает день родов, чтобы они происходили до выходных или праздников.

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Авторы считают, что данная стратегия может быть благоразумна, так как на выходных в больницах часто бывает нехватка персонала или ресурсов. Однако некоторые женщины неизбежно родят на выходных или праздниках, и важно минимизировать их риски.

До этого врачи из Петербурга выходили младенца весом 320 граммов, помещавшегося при рождении на ладонь. Он стал самым маленьким новорожденным России и несколько месяцев прожил в больнице.

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