Ученые: женщины чаще рожают в будни, и это правильно

Женщины в Японии значительно реже рожают в выходные и праздничные дни. Большинство родов, особенно проблемных, приходится на будни. Исследование опубликовано в журнале PLOS One. Ученые проанализировали более 21 миллиона рождений с 1979-2018 в Японии.

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Значительно больше детей родились в будни. Эта тенденция была особенно выражена для родов с высоким риском осложнений, то есть для младенцев с весом ниже 2500 граммов при рождении и недоношенных. Такие дети рождались в основном в четверг и пятницу.

Это может указывать на то, что медицинский персонал искусственно смещает день родов, чтобы они происходили до выходных или праздников.

Авторы считают, что данная стратегия может быть благоразумна, так как на выходных в больницах часто бывает нехватка персонала или ресурсов. Однако некоторые женщины неизбежно родят на выходных или праздниках, и важно минимизировать их риски.