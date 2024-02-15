Фотография школьного обеда в США удивила пользователей сети

Старшеклассник из США показал на Reddit фотографию своего школьного обеда. Многие пользователи похвалили блюдо и заявили, что оно похоже на еду из ресторана.

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По словам учащегося, на обед он получил покес говядиной. На снимке видно, что в блюдо добавлены рис, свежие огурцы, морковь, сладкий перец и бобы.

«Тебе дали это в школе???», «Ого! Выглядит как блюдо из ресторана!», «Моя школа не была такой крутой в плане еды», «Это определенно лучший школьный обед, какой мне доводилось видеть», — удивились в комментариях пользователи сети.

Автор публикации пояснил, что его школа является общеобразовательной, а не частной. По его словам, она находится в Кремниевой долине в Калифорнии.