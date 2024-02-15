Родители школьников перечислили плюсы ранней профориентации

В ходе исследования сервисов «Учи.ру» и hh.ru 79% родителей выразили мнение, что ребёнку необходимо задумываться о выборе специальности до 9-го класса. Ещё 10% считают, что о выборе профессии нужно задумываться с начальной школы.

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С утверждением, что выбирать профессию нужно в 10—11 классах, согласны 11% опрошенных, пишет «Газета.Ru» со ссылкой на опрос.

В половине семей (52%) знакомы с понятием «ранняя профориентация». 42% считают, что она позволяет определить склонности, 19% — что даёт ребёнку представление о существующих профессиях, 18% — о его будущей специальности, 16% — что даёт возможность испытать свои силы в различных видах деятельности, 5% уверены, что это помогает сформировать положительное отношение к труду.

Самыми эффективными методами профориентации родители считают образовательные курсы в разных областях (32%), поездки в парк профессий (20%), беседу с психологом или профориентологом (17%).