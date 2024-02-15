Россиянам объяснили, почему сожительство намного хуже официального брака

Россиянам стоит оформлять отношения, а не сожительствовать из-за возможных негативных юридических последствий, рассказала NEWS.ru адвокат Виктория Данильченко . Она объяснила, что в последнем случае невозможно стать наследником первой очереди, а партнер матери новорожденного не признается отцом автоматически. Собеседница напомнила, что сожительство называется «гражданским браком» только в разговорной речи, в законодательстве же понятие гражданского брака отсутствует.

Судебной практикой признается только официально зарегистрированный брак. Сожительство влечет ряд негативных нюансов. Сожители не обязаны содержать друг друга. Имущество каждого из них является его личной собственностью, сожитель не является по закону наследником первой очереди. Сожитель матери новорожденного ребенка не признается отцом автоматически, а партнеры не могут совместно усыновить или быть приемными родителями одного и того же ребенка, — добавила Данильченко.

Ранее в Госдуму внесли законопроект, который предлагает дополнить Гражданский кодекс РФ статьей о праве «установить факт состояния в брачных отношениях в суде в порядке особого производства», что означает право суда подтвердить брак, если женщина сожительствовала с военным, который впоследствии погиб в зоне СВО, но не была с ним зарегистрирована в браке. Условием этого должны быть совместный быт на протяжении минимум трех лет или не менее одного года, но при наличии общего ребенка. Между тем депутат Госдумы Виталий Милонов заявил, что подтвердить брак задним числом невозможно.