Психиатр: школа должна формировать поведенческий навык

«Нужно проверять абитуриентов, которые идут в учебные заведения, надо предупреждать пожар, это дешевле, чем потом его тушить. То же самое нужно делать с детьми: в каждый детсад посадить вместе с воспитателем психолога. Шесть-семь лет – это пубертат, когда ребенок должен социализироваться, войти… В этот момент как раз самые лучшие кадры, педагоги, детские психологи и формируют тот самый поведенческий навык, с которым потом приходится иметь дело в более взрослом возрасте. Это подготовка подростковой темы, когда еще один пубертат, тяжелейшая тема – подростки. Если мы не будем этого делать с пяти до семи лет, тогда с 15 до 17 мы, естественно, с этим делом столкнемся», - сказал Федорович.