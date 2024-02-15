Психиатр: школа должна формировать поведенческий навык

Психиатр Федорович: Школа должна формировать поведенческий навык
Шесть-семь лет – это пубертат, когда ребенок должен социализироваться, отметил в эфире НСН Александр Федорович.
Школа должна формировать поведенческий навык учеников, они будут иметь с ним дело в более взрослом возрасте, заявил врач-психиатр, врач-психотерапевт высшей категории Александр Федорович в пресс-центре НСН.
«Нужно проверять абитуриентов, которые идут в учебные заведения, надо предупреждать пожар, это дешевле, чем потом его тушить. То же самое нужно делать с детьми: в каждый детсад посадить вместе с воспитателем психолога. Шесть-семь лет – это пубертат, когда ребенок должен социализироваться, войти… В этот момент как раз самые лучшие кадры, педагоги, детские психологи и формируют тот самый поведенческий навык, с которым потом приходится иметь дело в более взрослом возрасте. Это подготовка подростковой темы, когда еще один пубертат, тяжелейшая тема – подростки. Если мы не будем этого делать с пяти до семи лет, тогда с 15 до 17 мы, естественно, с этим делом столкнемся», - сказал Федорович.
Ранее заслуженный адвокат России, лидер движения «За права женщин России», доктор юридических наук, профессор, академик РАЕН Людмила Айвар в пресс-центре НСН заявила, что нужно внести изменения в законодательство с тем, чтобы школа могла заниматься психологическим воспитанием учеников, передает «Радиоточка НСН».