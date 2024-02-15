Заглушки и «крокодил»: правила ремонта, если в доме есть ребенок

Ремонт — всегда сложное испытание для владельцев дома или квартиры, а уж при наличии детей отделка помещения требует особого подхода. Мы поговорили с дизайнером интерьеров Анной Гавриличенко, которая подсказала несколько правил безопасности для тех, кто планирует переделку на руках с малышом.

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Фиксаторы для мебели

Во время ремонтных работ так или иначе придется открывать окна, и тут возникает первая опасность. Анна:

«Вам понадобится „крокодил на окно“ — она же гребенка. Ребенок никак ее не подвинет».

Также озаботьтесь приобретением блокираторов дверей и мебели — с их помощью можно запирать шкафы и ящики, которые могут содержать опасные элементы для ребенка.

Покрытие для пола

Какой пол выбрать, если в доме есть маленький ребенок, который еще не научился ходить? Наш эксперт рекомендует обратить внимание на кварцевый ламинат. Анна:

«Это покрытие избавит от заноз и не даст ребенку пораниться об швы — их тут просто нет».

Кроме того, даже если малыш уронит что-то тяжелое, пол не повредится, ведь его прочности можно только позавидовать.

Обои

Все родители знают, что с большой вероятностью первыми менять придется обои, так как дети просто обожают на них рисовать. Анна рекомендует попробовать моющиеся обои или водоэмульсионную краску. Ни обои, ни краска не выделяют вредных веществ, а смывать фломастеры и гуашь со стен будет намного проще.

Электрика

Не забываем про специальные заглушки, которыми необходимо снабдить все розетки, до которых в теории может дотянуться ваш малыш. Анна: