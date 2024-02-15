Навыки, образование и оплата: какой должна быть идеальная няня для ребенка

Современные московские семьи в силу занятости часто вынуждены обращаться к услугам профессиональной няни. Выбрать хорошего сотрудника — задача крайне сложная. Подробнее о том, какими качествами должен обладать такой специалист, какое образование необходимо и на какую оплату можно рассчитывать, — в материале «Вечерней Москвы».

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Задачи няни

Профессиональный специалист непременно должен иметь профильное образование. Но помимо высокого уровня просвещения в своей области и общей эрудиции, няня должна уметь выполнять определенные базовые задачи, пояснила в беседе с «ВМ» директор агентства по подбору домашнего персонала Анна Жукова.

Среди них можно выделить следующие:

уход и присмотр за ребенком;организация досуга подопечного;организация физической активности;проведение интеллектуальных игр;чтение;кормление детей, если няня остается на весь день;уборка комнаты, где ночуют дети;прогулки на свежем воздухе;сопровождение ребенка в образовательные организации и кружки;смена одежды у детей до года.

А основатель сервиса занятости «Бабушка и дедушка на час» Наталия Линькова добавила, что профессиональный специалист должен уметь оказывать первую доврачебную помощь детям разных возрастов:

— Если человек идет к грудничку, то он должен иметь знания об анатомии новорожденного ребенка и обладать навыками грудничкового ухода, поскольку грудной ребенок сильно отличается от ребенка новорожденного или годовалого по биологическим особенностям и по уровню потребностей.

Образование

По словам собеседницы «ВМ», профильное образование у няни крайне важно. Более того, сегодня функционирует огромное количество образовательных центров, позволяющих получить необходимые знания и навыки будущим няням и гувернерам, рассказала Жукова.

— Допустимо, если у специалиста имеется высшее педагогическое образование, но получить необходимые знания можно и в центре для подготовки соответствующего персонала, — уточнила собеседница «ВМ».

В свою очередь Линькова отметила, что иной раз решающим фактором является не диплом вуза, имеющийся у специалиста, а несколько иные нюансы:

— Идеальная няня — та, которая подойдет родителям. Ведь есть семьи, которые хотят видеть только педагогов в качестве няни для своих детей, иные нанимают кого угодно, кроме педагогов. В любом случае няня — это человек, которому доверяют ребенка. И главное, чтобы специалист был компетентен в своем деле.

По мнению Линьковой, золотое правило любой няни — уметь работать с ребенком так, чтобы сохранять его безопасность.

— Именно в центрах подготовки будущих нянь и обучают всем этим профессиональным примочкам: оказание медицинской помощи, методики подготовки к школе, изучение психологии детей разных возрастов и основы педагогики, — подчеркнула собеседница «ВМ».

Зарплата няни

Что же касается заработной платы, сегодня в этой сфере даже молодые специалисты могут рассчитывать на большой заработок, сообщила Линькова.