Психиатр рассказал о роли школы в формировании поведенческого навыка

«Шесть — семь лет — это пубертат, когда ребёнок должен социализироваться, войти… В этот момент как раз самые лучшие кадры, педагоги, детские психологи и формируют тот самый поведенческий навык, с которым потом приходится иметь дело в более взрослом возрасте», — заявил он в беседе с НСН.