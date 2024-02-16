Терапевт объяснила, как школьникам сидеть за партой и не заработать грыжу

«Желательно, чтобы обе стопы были на полу, чтобы колени и тазобедренный сустав были согнуты под прямым углом (90 градусов). Чтоб спина и плечи были ровные — плечи опускаем, сводим лопатки, представляем, что за макушку нас тянут к потолку, — это исходная позиция. Себя нужно возвращать периодически в эту позу, как только чувствуем, что мы обмякли, поехали вниз, — напоминаем себе, как правильно сидеть», — отметила Малиновская.