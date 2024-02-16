Когда в российских школах весенние каникулы, от чего это зависит и зачем нужны — объясняют эксперты

Для некоторых семей школьные каникулы — это возможность не только провести больше времени с ребёнком, но и куда-нибудь вместе поехать, запланировать разные мероприятия. При этом единого стандарта, когда будут каникулы, нет. Поэтому каждый раз родителям приходится выяснять ситуацию в школе. Когда наступят весенние каникулы в российских школах в 2024 году и от чего это зависит, «Секрету фирмы» объяснили юристы и эксперты в сфере образования.

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Как определяются даты весенних каникул у школьников

Как говорит Антон Палюлин, судебный эксперт, владелец юридического бюро «Палюлин и партнёры», закон определяет школьные каникулы как плановые перерывы в образовательном процессе. И, согласно нормам, они должны длиться не меньше семи календарных дней.

«В первом классе добавляются недельные каникулы в середине третьей четверти — если обучение организовано по четвертям. И вне зависимости от системы обучения первоклассникам школа может организовать дополнительный отдых»

Учитывая вот эти моменты, а также приказы об утверждении ФООП и региональные требования, каждая школа, гимназия, лицей самостоятельно определяют график весенних каникул, осенних и других, как объясняет Антон Палюлин.

Формируя учебный календарь, образовательное учреждение также принимает во внимание то, что учебный год должен начаться 1 сентября, длиться — 34 недели. Исключение только для первоклассников, которые учатся на неделю меньше. А суммарно осенние, зимние и весенние каникулы должны длиться не меньше 30 календарных дней.

«Музыкальные, хоровые, художественные, хореографические школы, школы искусств и так далее также устанавливают календарь своих каникул самостоятельно», — добавляет Антон Палюлин.

Когда начнутся весенние каникулы в 2024 году

По словам Антона Палюлина, в России школа может придерживаться федерального графика с делением по четвертям: когда первая и вторая четверть длятся по восемь недель, третья — 11 недель (у первоклассников 10 недель), и четвёртая — 7 недель. А может ввести триместровую систему. Но в любом случае нужно будет соблюдать приведённые выше правила.

«Если школа придерживается стандартной четвертной системы, то учебный год разбивается на четыре части с перерывами между ними. У таких школ в 2024 году весенние каникулы пройдут с 25 по 31 марта»

Эти даты прописаны в учебном календаре от Министерства образования на 2023/2024 год. Он же, кстати, говорит о том, что третья четверть первоклассников разбивается дополнительными каникулами, которые пройдут с 19 по 25 февраля. Но каждый регион или отдельная школа могут поменять рекомендацию Минобразования под себя.

«Даты отдыха детей устанавливает комитет по образованию субъекта. Для нас — города Санкт-Петербурга. У нас весенние каникулы продлятся 11 дней, с 23 марта по 1 апреля 2024 года», — рассказала учитель физик Светлана Фирсова.

Весенние каникулы в школе с триместровой системой

Как говорит Антон Палюлин, для обучения по триместрам конкретных установленных законом интервалов учёбы и каникул нет. Здесь каждая школа решает сама, когда давать детям отдыхать. В том же учебном календаре от Министерства образования на 2023/2024 год для триместровой системы весенние каникулы рекомендовано провести с 8 по 14 апреля. На практике даты не всегда такие.

«У нас международная школа, в которой дети учатся по двум программам: российской и международной. В отличие от российских школ, у нас пять учебных периодов, а летом дети учатся на месяц дольше, почти до конца июня. Это нужно, чтобы дети успевали усвоить две программы, — пояснил управляющий директор сети международных школ Heritage Александр Гизи.

При этом школа по числу каникулярных дней ориентируется на российское законодательство — по которому, например, дети весной и осенью должны отдыхать не менее 7 дней. Но даты каникул всё же свои.