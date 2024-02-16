Нужно ли детям учиться на весенних каникулах?

Весенние каникулы — отличное время, чтобы отдохнуть от школьных забот, позаниматься любимым делом, начать что-то новое и интересное. Но некоторые родители считают, что не нужно расслабляться. Стоит ли учиться ребёнку на весенних каникулах, «Секрету» рассказали учитель Светлана Фирсова и методист Ирина Красинская.

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Каникулы — перерыв, который должен помочь снизить риск переутомления у учеников. Именно так объясняют их необходимость в санитарных правилах. В то же время сами школы на каникулах не закрываются, а продолжают работать. И дети могут их посещать.

«Для учителей каникулы — это рабочие дни. Как правило, на каникулах они занимаются методическими материалами, участвуют в семинарах, вебинарах, конференциях. Дети на каникулах могут приходить в школу на занятия кружков (они работают), договориться и получить дополнительную консультацию от учителей. Но не рекомендуется во время каникул проводить дополнительные учебные занятия с детьми — ни с неуспевающими, ни с желающими получить знания выше школьной программы. Во время каникул дети должны отдыхать», — считает учитель физики Светлана Фирсова.

В международных школах Heritage, как рассказывает управляющий директор сети Александр Гизи, на каникулах детям предлагают разные активности, которые помогают ребятам закрепить учебную программу: проводят экскурсии, поездки, встречи с интересными людьми.

Но любые подобные активности — это не полноценная учёба, потому что ребёнку нужно отключение от уроков и домашних заданий, как считают опрошенные эксперты. Хотя на каникулах появляется свободное время и можно его использовать, чтобы заполнить пробелы, на которые не хватало времени в четверти, перегружать ребёнка не стоит.

«На каникулах ребёнок может отдохнуть от учебы и школьного стресса, что важно для поддержания психологического благополучия. Дополнительное обучение может отнять время, предназначенное для этой «перезагрузки». Также, если ребенок постоянно занят учёбой даже во время каникул, это может привести к потере мотивации и ощущению усталости», — объясняет психолог Ирина Красинская.