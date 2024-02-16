Исследование показало главный фактор при выборе тарифа связи для детей
63% родителей заявили, что важнейший критерий для них — возможность позвонить ребёнку при нулевом балансе.
27% респондентов отметили, что они отдают предпочтение пакетам услуг, где есть блокировка контента для взрослых в интернете и мошеннических звонков.
Каждый четвёртый опрошенный хочет, чтобы тариф ограничивал материалы с маркировкой «18+» и в мобильных приложениях.
Такие данные приводит ТАСС, ссылаясь на исследование Rambler и оператора «Сбермобайл».