Методист дала советы по подготовке к ЕГЭ по математике

Младший методист математики онлайн-школы №1 Наталья Верещагина рассказала, как подготовиться к ЕГЭ по математике.

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В беседе с «Тюменской областью сегодня» она посоветовала тренироваться решать нестандартные задачи из второй письменной части.

Как отметила эксперт, важно проводить анализ своих ошибок и не пользоваться гаджетами в процессе подготовки.

Кроме того, желательно стараться уложиться в заданный промежуток времени даже при подготовке.

Верещагина также рекомендовала учиться понимать математику, а не только заучивать алгоритмы, так как если на экзамене учащийся что-то забудет, то с помощью составления логической цепочки он сможет дойти до верного ответа.