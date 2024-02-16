Стоит ли давать ребенку имя в честь известного человека? Ответил психолог

— А если он будет считать, что этим именем он в итоге воспользуется успешностью другого человека, чье имя ему присвоили, это определит его эмоциональную составляющую и поведенческую. И в итоге, скорее всего, он и успехов добьется, — отметил психолог в комментарии «Радио 1».