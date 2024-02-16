Стоит ли давать ребенку имя в честь известного человека? Ответил психолог

Психолог Хорс рассказал, стоит ли давать ребенку имя в честь известного человека
Когда родители дают малышу имя в честь известного человека, скорее всего, они хотят, чтобы ребенок был на него похож. Такое мнение высказал кандидат психологических наук, психолог, писатель Михаил Хорс.
Эксперт отметил, что большое значение имеет то, как сам ребенок будет относиться к своему имени. Некоторые дети считают, что таким образом родители испортили им жизнь. Они начинают стесняться всеобщего внимания к своему имени.
— А если он будет считать, что этим именем он в итоге воспользуется успешностью другого человека, чье имя ему присвоили, это определит его эмоциональную составляющую и поведенческую. И в итоге, скорее всего, он и успехов добьется, — отметил психолог в комментарии «Радио 1».
По словам Хорса, социальная реакция будет определяющей, но важнее базовое убеждение, связанное с этим именем.
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