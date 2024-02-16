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Психолог Хорс рассказал, стоит ли давать ребенку имя в честь известного человека

Когда родители дают малышу имя в честь известного человека, скорее всего, они хотят, чтобы ребенок был на него похож. Такое мнение высказал кандидат психологических наук, психолог, писатель Михаил Хорс.

Стоит ли давать ребенку имя в честь известного человека? Ответил психолог
© Вечерняя Москва

Эксперт отметил, что большое значение имеет то, как сам ребенок будет относиться к своему имени. Некоторые дети считают, что таким образом родители испортили им жизнь. Они начинают стесняться всеобщего внимания к своему имени.

— А если он будет считать, что этим именем он в итоге воспользуется успешностью другого человека, чье имя ему присвоили, это определит его эмоциональную составляющую и поведенческую. И в итоге, скорее всего, он и успехов добьется, — отметил психолог в комментарии «Радио 1».

По словам Хорса, социальная реакция будет определяющей, но важнее базовое убеждение, связанное с этим именем.

16 февраля, стало известно, что супружеская пара из Ханты-Мансийского автономного округа назвала своего новорожденного сына Владимиром-Путиным.

Дети
Михаил Хорс