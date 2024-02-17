Как служба "Дети в семье" помогает родителям в регионах

Службы "Дети в семье" открыты в восьми пилотных регионах России. Об этом в своем Telegram-канале написала уполномоченный по правам ребенка при президенте России Мария Львова-Белова.

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Детский омбудсмен привела пример их работы.

"Звонок из роддома: мама хочет отказаться от новорожденного. Наш специалист оперативно приехал, поговорил с девушкой, теперь семье помогают, все хорошо", - написала Львова-Белова, заметив, что это лишь один из многих эпизодов работы пилотной службы "Дети в семье" в Новосибирской области.

Другая ситуация произошла в Нижнем Новгороде. Несовершеннолетняя мама оставила малыша в доме ребенка. Подключилась служба "Дети в семье". Она вышла с мамой на контакт, помогла. Теперь мама видится с ребенком и хочет его вернуть.

Так специалисты служб "Дети в семье" работают уже в восьми регионах-"пилотах". Как ожидается, службы "Дети в семье" должны стать координаторами помощи родителям с тем, чтобы по мере возможного не допускать попадания детей в детские дома.

Так, например, удалось помочь одинокой женщине в Ставропольском крае. Она обратилась на горячую линию службы "Дети в семье". У нее после развода остались трое детей двух, семи и десяти лет, съемная квартира, работы нет. Мать начала думать о помещении младшего в детский дом, но благодаря усилиям специалистов устроилась на работу в детсад, туда же ходит ее малыш. Удалось добиться выплат алиментов.