Можно ли есть фастфуд беременным: шокирующие результаты исследования

Калорийность не главная проблема. Согласно исследованию Вашингтонского университета, опубликованному в журнале Environment International, риск связан с химическими веществами, которые часто попадают в бургеры и картофель фри. Ученые предупреждают: с упаковок от фастфуда и пластиковых перчаток работников в блюда часто попадают фталаты. Эксперты связывают их влияние с вероятностью преждевременных родов, низким весом ребенка при рождении, риском рождения малыша с аутизмом или СДВГ.