Можно ли есть фастфуд беременным: шокирующие результаты исследования
Калорийность не главная проблема. Согласно исследованию Вашингтонского университета, опубликованному в журнале Environment International, риск связан с химическими веществами, которые часто попадают в бургеры и картофель фри. Ученые предупреждают: с упаковок от фастфуда и пластиковых перчаток работников в блюда часто попадают фталаты. Эксперты связывают их влияние с вероятностью преждевременных родов, низким весом ребенка при рождении, риском рождения малыша с аутизмом или СДВГ.
«Это химическое вещество может проникать через плаценту и попадать в кровообращение плода», — объяснила старший автор исследования доктор Шила Сатьянараяна в беседе с New York Post.
Данные получены в результате обследования более 1000 женщин на втором триместре беременности. Чтобы минимизировать риски для плода, ученые посоветовали отдавать предпочтение натуральным простым продуктам и тщательно изучать состав того, что планирует съесть будущая мама.