Выпущена первая серия детского подкаста «Люся и Рома спасают хоккей»

16 февраля подписчикам Яндекс Плюса стала доступна первая серия нового подкаста «Люся и Рома спасают хоккей» от Детского радио, выпустившего проекты «ХРУМ или Сказочный детектив», «Новые приключения Веснушки и Кипятоши» и «Сказки народов мира». Аудиосериал создан совместно с Континентальной хоккейной лигой.

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Проект расскажет о приключениях детей из будущего, которые проходят испытания «Суперкомпьютера», запустившего программу исчезновения хоккея, готовую стереть из интернета всю информацию о любимой игре. Помимо увлекательного сюжета подкаста, слушателей ожидает погружение в историю хоккея и множество занимательных фактов об игре. Действие начинается в недалеком будущем, в котором люди больше не занимаются физической культурой, и выросло целое поколение детей, ни разу не бывавших на стадионе. Теперь спорт живет только в виртуальной реальности и находится под угрозой полного исчезновения.

В первой серии герои подкаста Люся и Рома случайно попадают на заброшенную ледовую арену, где знакомятся с тренером КХЛычем, который показывает им старую запись хоккейного матча. Пораженные атмосферой на трибунах, удивленные тем, что в хоккей можно играть «по-настоящему», а не только в симуляторах, друзья решаются спасти хоккей! Для этого им предстоит отправиться в прошлое и пройти 25 уровней испытаний «Суперкомпьютера». Люся и Рома принимают этот вызов, а вместе с ними – навсегда преданный хоккею – тренер КХЛыч.