Эксперт дала совет, как уберечь детей от действий мошенников
Против российских детей и подростков ведется необъявленная война, считают психологи и депутаты Госдумы. В соцсетях и мессенджерах молодежь приглашают к участию в опасных играх, привлекают к экстремистской деятельности или — и это зачастую самый мягкий вариант — разводят на деньги под предлогом «спасти из плена отца» или «отмазать брата от второй волны мобилизации». О том, как обезопасить ребенка от действий злоумышленников Авторадио рассказала эксперт платформы «Мошеловка» Александра Пожарская:
«Необходимо установить ребенку спам-фильтр - есть очень много разных программ и расширений для мобильных браузеров, которые предупреждают абонента о том, что это вредоносный звонок, но еще его и блокируют. И на самом деле, ровно точно так же, как мы буквально с песочницы начинаем с детьми разговаривать о правилах дорожного движения, точно так же нужно с ребенком разговаривать и по поводу общения с неизвестными взрослыми. Кроме того, необходимо придумать слово-пароль, которое, если в обращении взрослого к ребенку не звучит, то, соответственно, нужно прекращать с ним всякий разговор и ни в коем случае не делать ничего, что предлагает дядя или тетя по телефону».
По словам эксперта, очень важно также больше общаться с ребенком. Нужно чаще и внимательнее слушать детей, следить за их языком, жестами и состоянием, знать, чем они увлекаются. Тогда будет больше шансов распознать, если на ребенка идет какое-то внешнее воздействие.