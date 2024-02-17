Эксперт дала совет, как уберечь детей от действий мошенников

«Необходимо установить ребенку спам-фильтр - есть очень много разных программ и расширений для мобильных браузеров, которые предупреждают абонента о том, что это вредоносный звонок, но еще его и блокируют. И на самом деле, ровно точно так же, как мы буквально с песочницы начинаем с детьми разговаривать о правилах дорожного движения, точно так же нужно с ребенком разговаривать и по поводу общения с неизвестными взрослыми. Кроме того, необходимо придумать слово-пароль, которое, если в обращении взрослого к ребенку не звучит, то, соответственно, нужно прекращать с ним всякий разговор и ни в коем случае не делать ничего, что предлагает дядя или тетя по телефону».