Помощь бабушек и дедушек снижает риск депрессии у матерей

Финские ученые выяснили, что помощь нестарых бабушек и дедушек, особенно если те проживали близко к внукам, способствовала уменьшению приема матерями антидепрессантов, сообщает N +1 со ссылкой на Journal of Demography.

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Бабушки и дедушки традиционно поддерживают семьи с внуками, особенно если относительно молоды, не работают и живут неподалеку. Однако до сих пор исследователи не учитывали влияние такой помощи на психическое состояние матерей.

Ниина Метса-Симола с коллегами из Университета Хельсинки исследовала данные родившихся в 1945–1995 годах в Финляндии женщин, у которых в 2000–2014 годах были дети в возрасте до 12 лет. Матери или постоянно проживали со своими детьми и их отцами (371 703 человека), или были одиночками (116 917).

Оказалось, что больше употребляли антидепрессанты те матери, у кого один или оба родителя — ее или мужа — были старыми, не работали или болели, либо те, кто жил далеко от бабушек и дедушек. При этом самый большой процент подверженных антидепрессивной терапии был среди матерей-одиночек — 15,7 % против 6,9 % в остальных случаях. Плохое здоровье родителей было связано с повышенным на 0,7 п. п. использованием матерями антидепрессантов и в полных, и в неполных семьях. При этом проживание рядом с полными сил бабушками и дедушками, особенно если те сохранили брак, наоборот, совпадало с сокращением антидепрессивного лечения.