Родители школьников заплатят за оскорбительные фотоколлажи на учителей

По решению суда родители учеников сельской школы в Курганской области выплатят четырем педагогам по восемь тысяч рублей каждому в качестве компенсации морального вреда за создание и распространение в Сети фотоколлажей с их лицами, порочащими их честь и достоинство.

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История эта длилась с марта прошлого года, но только на днях суд апелляционной инстанции поставил в ней точку.

Как рассказала "РГ" одна из участниц процесса, трое шестиклассников и одна семиклассница создали в мессенджере Telegram группу, в которую выкладывали фотоколлажи на своих учителей: скачивали портреты с их личных страниц в Сети и подставляли к головам всякие непристойные картинки. Позже добавили еще анимационные изображения.

Например, одну из преподавателей изобразили вульгарно одетой на коленях у мужчины с плеткой в руках, другую голой, лишь в трусиках, третью поместили в тюрьму. А уважаемый учитель, отдавший школе более тридцати лет, подан в виде представителя какого-то гей-сообщества или секс-меньшинства со спущенными штанами...

Авторы выкладывали свои произведения в группе учеников школы, одноклассники и друзья их копировали, показывали друг другу в телефонах. О развлечении детей знали их родители, а вот учителя увидели это безобразие только спустя полтора месяца. О том, что над ними смеются, рассказала одна из учениц. Опытная учительница призналась, что расстроилась так, что хотела уволиться. Стыдно было заходить в школу. Но мудро рассудила, что остальные дети не виноваты, поэтому бросать их не имеет права.

У всех педагогов многолетний стаж работы в школе. Их выпускники живут и трудятся по всей России. Приезжая в родные края, всегда заходят в школу, благодарят. Конечно, случившееся стало для них потрясением. Сначала искали причину в себе: может, не так учат? Мало внимания уделяют? Но нет. В школе проводится масса мероприятий. Да, и подростки не из отстающих. Кто-то ходит в художественную школу, кто-то увлекается спортом. Никаких конфликтов с этими ребятами у них не было. Некоторые из тех, над кем они глумились, даже не учили их.

«Поначалу решили не выносить сор из избы, - признаются учителя. - Пригласили родителей с детьми на беседу, предложили им извиниться и удалить фотографии из интернета. Но никто из них себя ни в чем не подозревал и вины за собой не чувствовал»

Они ждали четыре месяца, надеясь, что у кого-то проснется совесть. Увы, не дождались. Тогда решили обратиться в суд. Если сейчас это не остановить, неизвестно, в каком виде их завтра выставят на посмешище, объясняют свой шаг учителя. И урок того, что каждый должен отвечать за свои поступки, пойдет на пользу всем.

Родители наняли адвоката. На суде пытались все представить как веселую забаву, мол, вы что, шуток не понимаете? Это же дети! Надо снисходительно к ним относиться. Уверяли, что подростки якобы не собирались никого оскорбить. Просто таким образом реализовали свои творческие способности, развлекались... Как сказала одна из девочек, ей было скучно на уроках.

Районный суд признал: созданные анимационные изображения с фотографиями учителей носят оскорбительный, карикатурный характер, задевают их достоинство, честь и доброе имя, умаляют авторитет как педработников, нарушают право на использование изображения. Им были причинены нравственные страдания. Правда, заявленную сумму компенсации морального вреда в размере 10 000 рублей суд посчитал завышенной и уменьшил ее до 8000 рублей.

Приговор суда "взволновал" соцсети. Одни клеймили учеников и их родителей: "Какие родители, такие и дети. Надо было требовать за моральный вред не десять, а 100 тысяч, тогда бы это было чувствительно". Другие, в меньшинстве, заступались за подростков: "Ученики всегда рисовали коллажи на учителей, что в этом такого"? И тут все ясно.

Ученики скачивали портреты учителей с их личных страниц в Сети и подставляли к головам всякие непристойные картинки

Другое дело, что среди тех, кто обратил внимание на этот конфликт, были люди, которые смотрели вглубь конфликта и писали о необходимости возрождения авторитета учителя. "Пора уже издать закон, который, как штраф за превышение скорости, по умолчанию будет предусматривать наказания за такие художества, чтоб учителям не приходилось бегать по судам и отстаивать свои честь и достоинство". Только вот одним законом вряд ли изменишь ситуацию. Тут, говоря словами поэта, каждый из нас должен гореть, чтобы рассеять эту тьму.

Показательно, думаю, что папы и мамы не согласились с решением суда первой инстанции и пытались его обжаловать. Правда, безуспешно: областной суд оставил вердикт без изменения. А извинений учителям так никто и не принес, ни родители, ни ученики...

Комментарий

Татьяна Якушина, председатель родительского совета Курганской области: