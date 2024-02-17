Гастроэнтеролог рассказала о важности лечения гастрита у детей

Гастрит – это воспаление слизистой желудка. К сожалению, с каждым годом это заболевание только молодеет. Оно часто диагностируется у детей младших классов, но сейчас нередко встречаются и малыши с гастритом в возрасте 5-6 лет. Детский гастроэнтеролог из Волгограда Екатерина Мазякина рассказывает, что становится причиной возникновения гастрита у детей, как его предотвратить и вылечить.

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Среди частых причин воспаления слизистой желудка можно назвать неправильное питание, генетическую предрасположенность, нарушение режима дня, стресс, курение, употребление энергетиков, длительное лечение некоторыми препаратами, инфицирование бактерией Helicobacter pylori.

Родителям стоит внимательно относиться к здоровью ребенка. Если малыш начал жаловаться на приступообразную боль в районе выше пупка или правом подреберье, необходимо сходить к врачу. Чаще всего такая боль начинается через полчаса – час после еды. Иногда гастрит сопровождается тошнотой на голодный желудок, отрыжкой после еды, неприятным привкусом во рту и несвежим дыханием.

Чтобы поставить диагноз, врачу необходимо не только провести осмотр пациента, но и взять общий анализ крови, иногда биохимический анализ крови, сделать УЗИ внутренних органов –поджелудочной железы, печени, лимфатических узлов, тест на Helicobacter pylori и анализ кала. Также доктор по показаниям назначает эзофагогастродуоденоскопию, при проведении которой можно обнаружить очаги воспаления, полипы, эрозии.

Существует распространенное мнение, что раз уж гастрит появился в вашей жизни, теперь он не покинет вас никогда. На самом же деле это заболевание успешно лечится.

Но запускать гастрит ни в коем случае нельзя. Иногда родители затягивают с походом к врачу до тех пор, пока ребенок не попадает в больницу с желудочным кровотечением, рвотой кофейной гущей, острой болью. В этом случае может понадобиться экстренное хирургическое вмешательство.