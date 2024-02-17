Психолог: детство в нищете может привести к денежной зависимости

Дети из неблагополучных семей часто могут стремиться к достатку и богатству. Но такое стремление может превратиться в опасную зависимость от денег. Об этом рассказал провокативный психолог Илья Гуцалюк.

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«Детство, прошедшее в условиях бедности, может привести к денежной зависимости в будущем», — передает слова Гуцалюка «Подмосковье сегодня».

Он добавил, что подобная жажда денег может превратиться в деструктивную зависимость, приводящую к поиску легких путей заработка и долговым обязательствам.