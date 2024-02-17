В Кирове определили целевые ориентиры и приоритетные задачи в работе с детьми

Навигаторы детства обсудили аспекты поддержки традиционных семейных ценностей на стратегической сессии.

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На днях прошла стратегическая сессия «Навигация детства в Год семьи в России: приоритеты, направления и технологии деятельности», инициаторами и организаторами которой стали Навигаторы детства.

Участие в стратегической сессии приняли советники директоров по воспитанию, муниципальные координаторы проекта «Навигаторы детства», специалисты сферы воспитания и активные представители родительского сообщества.

В рамках пленарного заседания с докладом выступила заместитель министра образования Елена Воронкина. А региональный координатор проекта «Навигаторы детства» Александра Плосконосова представила основные направления деятельности проекта в Год семьи и акцентировала внимание на мероприятиях, которые будут реализованы советниками.

«Ближайшей задачей профессионального сообщества Навигаторов детства совместно с педагогами, родителями и социальными партнёрами является доработка планов мероприятий по укоренению ценностей крепкой семьи. Также важной задачей для нас является согласование на региональном уровне форм и проектов по семейной тематике, а также широкая информационная кампания. Это поможет нам не только выстроить эффективную работу в образовательных организациях, но и окажет весомое влияние на формирование правильных ценностей у подрастающего поколения», - отметила Александра Плосконосова.

Работая на тематических интерактивных площадках, вместе с экспертами участники мероприятия обсудили различные аспекты поддержки традиционных семейных ценностей и затронули вопросы формирования партнёрских отношений между государством, общественными организациями и обществом. Особое внимание было уделено современным вызовам и проблемам, с которыми сталкиваются семьи, с целью определения практических методов и механизмов поддержки семейного воспитания и ответственного родительства.

Так, на мероприятии была организована переговорная площадка «Новые практики партнёрства и социального проектирования в сфере продвижения традиционных семейных ценностей в детской и молодёжной среде». Ещё одной секцией для обмена опытом стала экспертная площадка «Содействие формированию ответственного родительства: комплексные меры и механизмы поддержки семейного воспитания».

«Обмен опытом на таких встречах рождает в голове идеи и замыслы для реализации в своей образовательной организации», - поделилась Татьяна Варанкина, муниципальный координатор Зуевского района.

Результатом работы сессии стали конкретные предложения, которые помогут советникам, педагогам и родителям сформировать в образовательных организациях воспитательную среду для успешного развития детей и молодёжи.

Участники отметили, что стратегическая сессия – это возможность актуализировать все региональные проекты для семей, погрузиться в планирование мероприятий, целью которых является укрепление семейных ценностей на ближайшее время.