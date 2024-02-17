Полицейские рассказали об ответственности за отсутствие штампа о гражданстве ребенка

Никакой ответственности за отсутствие штампа в свидетельстве о рождении ребёнка не предусмотрено. Об этом корреспонденту kaskad.tv сообщила заместитель начальника управления по делам миграции регионального УМВД Зарина Алашинова в субботу, 17 февраля. При этом она напомнила, что в конце 2023 года вступил в силу указ президента, в котором необходимо подтверждать гражданство несовершеннолетним до 14 лет.