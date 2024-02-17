Калининградские полицейские рассказали об ответственности за отсутствие штампа о гражданстве ребенка
Никакой ответственности за отсутствие штампа в свидетельстве о рождении ребёнка не предусмотрено. Об этом корреспонденту kaskad.tv сообщила заместитель начальника управления по делам миграции регионального УМВД Зарина Алашинова в субботу, 17 февраля. При этом она напомнила, что в конце 2023 года вступил в силу указ президента, в котором необходимо подтверждать гражданство несовершеннолетним до 14 лет.
«Этим документом может быть свидетельство о рождении со штампом о принадлежности к гражданству, загранпаспорт несовершеннолетнего ребёнка, либо паспорт родителей, в который внесены отметки о детях, а также свидетельство о рождении полученное при рождении», – сказала представитель миграционной службы полиции.
По словам Алашиновой, если в документах родителей и ребёнка изначально указано российское гражданство, то никаких штампов не требуется.
Ранее сообщалось, что штамп в свидетельство о рождении ребенка ставить не нужно, если есть иные документы, подтверждающие гражданство.
К таким документам относятся:
- паспорт гражданина Российской Федерации (с 14-летнего возраста);
- заграничный паспорт;
- паспорта родителей (паспорт гражданина РФ либо заграничный паспорт), в которые внесены сведения о детях.
Данные должны быть заверены подписью должностного лица и печатью органа, ведающего делами о гражданстве.