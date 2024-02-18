«Когда родишь?». Как ответить на этот вопрос и никого не ударить

Да, это бывает сложно, потому что тема и правда триггерная. Всё потому, что это ваше личное дело и объяснять причины, по которым у вас нет детей, родственникам или совсем чужим людям нет никакой надобности.

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О том, как правильно отвечать на вопрос «когда родишь», рассказал психолог Пётр Галигабаров.

Почему люди не торопятся заводить детей

Психолог предложил взять ручку и бумагу и составить список жизненных ценностей. Как правило, почти у всех будет пункт «семья». Многие видят смысл жизни в создании семейных отношений. Они как раз и предполагают наличие детей.

Если в ваши жизненные приоритеты дети не входят, то, скорее всего, окружающие будут приставать к вам с расспросами. Всё, что вне нормы, людей обычно пугает и вызывает сопротивление.

При этом специалист напомнил, что отсутствие детей не всегда значит нежелание их заводить. Возможно, у партнёров есть проблемы со здоровьем. Поэтому разговоры о том, что «часики тикают», могут их ранить. Ещё вариант, почему в семье нет детей: люди хотят пока пожить для себя.

Галигабаров напомнил, что вне зависимости от того, по какой причине вы пока не родили потомство, вы отвечаете только за собственное поведение и свою реакцию на происходящее — угождать всем вы не обязаны.

Как отвечать на вопрос «когда родишь?»

Если с самооценкой у вас всё в порядке, то важно реагировать на бестактный вопрос так, как вам будет комфортно. То есть главное — сохранить гармонию в душе и не тратить свои нервы.

Постарайтесь заранее проработать реакцию в письменной форме. Возможен вариант ответа в формате «я-посланий»:

«Мне неприятно слышать этот вопрос, поскольку это моё личное дело. Мне больно слышать этот вопрос, и я прошу больше его не задавать. Когда решим, тогда и заведём».