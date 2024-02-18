В России последние звонки пройдут 24-25 мая

Последние звонки в школах РФ в этом учебном году пройдут 24-25 мая, заявил министр просвещения Сергей Кравцов.

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"Мы сегодня обсудили и приняли решение по поводу проведения последних звонков. В регионах провести последние звонки 24-25 мая", - сказал он в ходе "Дня образования" на Международной выставке-форуме "Россия".

Кравцов также отметил, что выпускные вечера пройдут 28-29 июня.