В России последние звонки пройдут 24-25 мая

Последние звонки в школах РФ в этом учебном году пройдут 24-25 мая, заявил министр просвещения Сергей Кравцов.
"Мы сегодня обсудили и приняли решение по поводу проведения последних звонков. В регионах провести последние звонки 24-25 мая", - сказал он в ходе "Дня образования" на Международной выставке-форуме "Россия".
Кравцов также отметил, что выпускные вечера пройдут 28-29 июня.
Международная выставка-форум "Россия" проходит с 4 ноября 2023 на ВДНХ в Москве. Ее организуют для демонстрации важнейших достижений страны в разных отраслях экономики, свои экспозиции представляют все 89 российских регионов. ТАСС - генеральное информационное агентство форума.