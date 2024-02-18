Врач рассказала о проявления детского невроза
Детский невроз становится все более распространенной проблемой, заявила врач физической реабилитационной медицины Оксана Цышкова.
Она отметила, что многие родители игнорируют его, принимая поведение ребенка за усталость или «характер». Но невроз может привести к серьезным последствиям и поэтому требуется следить за его признаками.
Невротизация превращается в проблему из-за изменения окружающей среды и сенсорной нагрузки. Одни из признаков – эмоциональная нестабильность, истерики, дисфункция мочеиспускания.
Рекомендуется найти баланс между физической и умственной активностью. Качество сна и поддержка родителей также играют важную роль.
Напомним, что ученые разработали тест для точного выявления психических расстройств.