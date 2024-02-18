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Врач рассказала о проявления детского невроза

Детский невроз становится все более распространенной проблемой, заявила врач физической реабилитационной медицины Оксана Цышкова.

Врач рассказала о проявления детского невроза
© runews24.ru

Она отметила, что многие родители игнорируют его, принимая поведение ребенка за усталость или «характер». Но невроз может привести к серьезным последствиям и поэтому требуется следить за его признаками.

Невротизация превращается в проблему из-за изменения окружающей среды и сенсорной нагрузки. Одни из признаков – эмоциональная нестабильность, истерики, дисфункция мочеиспускания.

Рекомендуется найти баланс между физической и умственной активностью. Качество сна и поддержка родителей также играют важную роль.

Напомним, что ученые разработали тест для точного выявления психических расстройств.

Дети