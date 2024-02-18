Студенты в Таиланде впервые смогут сдать тест по русскому языку для обучения в РФ

«Успешно сданный экзамен позволит миновать год обучения на подготовительном факультете. Остается только обучение в магистратуре в течение двух лет. Это очень важно для студентов, поскольку не все родители в состоянии оплачивать пребывание своих детей в России в течение трех лет. Тестирование на определение уровня владения русским языком является обязательным требованием для обучения в российских вузах. В Таиланде есть возможность сделать это в более спокойной обстановке, потому что при неудаче можно будет подготовиться получше и попробовать сдать повторно. Все-таки спокойнее ехать в чужую страну, уже имея нужный документ», - отметила профессор. «Более того, я уверена, что такое тестирование или хотя бы его фрагменты надо обязательно ввести в практику аттестации всех таиландских студентов-русистов. При такой проверке сразу же становится понятно и студентам, и преподавателям, какому виду речевой деятельности стоит уделять больше внимания при подготовке к экзаменам. Хорошие оценки как результат полученных знаний, умений и навыков помогут в профессиональном росте наших выпускников», - добавила собеседница агентства.