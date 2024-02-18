Студенты в Таиланде впервые смогут сдать тест по русскому языку для обучения в РФ
Таиландские студенты 1 марта впервые смогут пройти на территории своей страны тестирование по русскому языку для дальнейшего поступления в магистратуру в университетах России.
Об этом корреспонденту ТАСС сообщила профессор кафедры западных языков Университета Таммасат Ольга Жилина.
«В Таиланде 1 марта пройдет первое тестирование на определение уровня владения русским языком как иностранным - ТРКИ (TORFL). Экзамен будет проходить на факультете свободных искусств Университета Таммасат в Бангкоке. По результатам тестирования экзаменуемые получат сертификаты государственного образца от Центра тестирования Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ), которые действительны не только в России, но и во всех странах», - сказала она.
Жилина отметила, что "сертификат о знании русского языка на уровне В1 позволит сократить время обучения в российских университетах".
«Успешно сданный экзамен позволит миновать год обучения на подготовительном факультете. Остается только обучение в магистратуре в течение двух лет. Это очень важно для студентов, поскольку не все родители в состоянии оплачивать пребывание своих детей в России в течение трех лет. Тестирование на определение уровня владения русским языком является обязательным требованием для обучения в российских вузах. В Таиланде есть возможность сделать это в более спокойной обстановке, потому что при неудаче можно будет подготовиться получше и попробовать сдать повторно. Все-таки спокойнее ехать в чужую страну, уже имея нужный документ», - отметила профессор. «Более того, я уверена, что такое тестирование или хотя бы его фрагменты надо обязательно ввести в практику аттестации всех таиландских студентов-русистов. При такой проверке сразу же становится понятно и студентам, и преподавателям, какому виду речевой деятельности стоит уделять больше внимания при подготовке к экзаменам. Хорошие оценки как результат полученных знаний, умений и навыков помогут в профессиональном росте наших выпускников», - добавила собеседница агентства.
Как ранее заявил посол России в Таиланде Евгений Томихин, на 2023-2024 учебный год для таиландцев выделено 55 мест в рамках квоты правительства России на обучение в российских вузах.