В российской школе детям задали на дом взлом родительских карт. Никакого криминала
Со стороны выглядит как типичная попытка развести наивных детей на деньги, получив доступ к родительской карте. Однако на этот раз тут нет ничего криминального — просто девятиклассники из школы № 85 изучают теорию вероятностей, а конкретнее — алгоритм Луна.
Любопытные родители заглянули в учебники девятиклашек и знатно испугались — там чёрным по белому сказано, как узнать последнюю цифру на банковской карте. В этом пригодится алгоритм Луна. Как он работает?
- Нужно взять каждую нечётную цифру в номере карты и умножить на 2 (если получилось двузначное число, то отнимите 9).
- Полученные цифры сложить и к ним прибавить оставшиеся с карты — чётные.
- Полученное число округлить до ближайшего, кратного 10.
- Разница между полученным числом и округлённым — и есть последняя, кратная цифра в номере карты.
Точные науки и новые технологии могут не только информацию защитить, но и любовь найти. Так москвич, который с помощью нейросети написал диплом, теперь положился на неё в поиске жены. И она не подвела.
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