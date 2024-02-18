В российской школе детям задали на дом взлом родительских карт

Со стороны выглядит как типичная попытка развести наивных детей на деньги, получив доступ к родительской карте. Однако на этот раз тут нет ничего криминального — просто девятиклассники из школы № 85 изучают теорию вероятностей, а конкретнее — алгоритм Луна.

© Secretmag.ru

Любопытные родители заглянули в учебники девятиклашек и знатно испугались — там чёрным по белому сказано, как узнать последнюю цифру на банковской карте. В этом пригодится алгоритм Луна. Как он работает?

Нужно взять каждую нечётную цифру в номере карты и умножить на 2 (если получилось двузначное число, то отнимите 9). Полученные цифры сложить и к ним прибавить оставшиеся с карты — чётные. Полученное число округлить до ближайшего, кратного 10. Разница между полученным числом и округлённым — и есть последняя, кратная цифра в номере карты.