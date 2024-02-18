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В российской школе детям задали на дом взлом родительских карт. Никакого криминала

Со стороны выглядит как типичная попытка развести наивных детей на деньги, получив доступ к родительской карте. Однако на этот раз тут нет ничего криминального — просто девятиклассники из школы № 85 изучают теорию вероятностей, а конкретнее — алгоритм Луна.

В российской школе детям задали на дом взлом родительских карт
© Secretmag.ru

Любопытные родители заглянули в учебники девятиклашек и знатно испугались — там чёрным по белому сказано, как узнать последнюю цифру на банковской карте. В этом пригодится алгоритм Луна. Как он работает?

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  1. Нужно взять каждую нечётную цифру в номере карты и умножить на 2 (если получилось двузначное число, то отнимите 9).
  2. Полученные цифры сложить и к ним прибавить оставшиеся с карты — чётные.
  3. Полученное число округлить до ближайшего, кратного 10.
  4. Разница между полученным числом и округлённым — и есть последняя, кратная цифра в номере карты.

Точные науки и новые технологии могут не только информацию защитить, но и любовь найти. Так москвич, который с помощью нейросети написал диплом, теперь положился на неё в поиске жены. И она не подвела.

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